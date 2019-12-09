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Akkuyu ile TEİAŞ arasında iletim sistemi bağlantı anlaşması

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer A.Ş. ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) arasında elektrik iletim sistemine bağlantı anlaşması imzalandı.

09.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:38Akkuyu ile TEİAŞ arasında iletim sistemi bağlantı anlaşması

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden 'nin ilk nükleer güç santrali Nükleer A.Ş. ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) arasında elektrik iletim sistemine bağlantı anlaşması imzalandı.

Anlaşmayla, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (Akkuyu NGS) sisteme bağlanmasını sağlayacak 6 yüksek gerilim hattına sahip elektrik iletim sisteminin kurulmasına ilişkin kapsamlı çalışmalara başlanacak. Akkuyu NGS, anlaşma kapsamında Türkiye'nin ortak elektrik iletim sistemiyle 6 trafo merkezi üzerinden bütünleşecek. Akkuyu NGS tarafından üretilecek elektrik enerjisi, 400 kV güce sahip iletim hatları üzerinden trafo merkezlerine iletilecek. Toplam uzunluğu bin kilometreyi aşacak olan yüksek gerilim hatlarının inşasıyla Türkiye'nin en güçlü ve çok dallı elektrik iletim sistemi kurulmuş olacak.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, bu anlaşmayla Türkiye'nin birkaç yıl içerisinde kesintisiz olarak ve büyük miktarda elektrik enerjisi üretecek ilk nükleer güç santralini kendi sistemine bağlayacağını belirterek, "İmzalanan bu anlaşma, Türkiye'deki enerji altyapısının Akkuyu NGS ile bütünleşmesi ve üretilecek elektrik enerjisini tüketicilere iletmeye hazır olacağının da garantisidir. Harici bir elektrik sistemiyle uyumluluk parametrelerine uygun hale getirilmesi, nükleer güç santrali işletmesinde güvenilirliğin ve emniyetin sağlanmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle anlaşmanın imzalanması, kuşkusuz Akkuyu NGS projesinin en önemli aşamalarından birisi olarak kabul edilebilir" dedi.

Elektrik Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde imzalanan bağlantı anlaşmasıyla Akkuyu NGS'nin bağlantısı için gereken tüm hatların inşaatı ve bakımı TEİAŞ tarafından yapılacak.



Türkiye, Akkuyu, Güncel

Kaynak: DHA

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