Akkuyu Ngs Çalışanları 'Runatolia-2019 Maratonu'na Katıldı

Kaynak: İHA

Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, Antalya'nın fethinin 812. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bu yıl 14.'sü düzenlenen 'Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'na katıldı.Rusya Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) tarafından Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'nin inşası devam ederken, şirket çalışanları Antalya'da düzenlenen maratona katıldı. Runatolia Maratonu'na 8 kez katılan ve Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanı olarak katılmaktan gurur duyduğunu belirten şirketin kıdemli uzmanı Merdan Hudayberiyev, "Akkuyu Nükleer A.Ş. adına bu koşuya ve benzer diğer uluslararası spor etkinliklerine katılmak, gerek benim için gerekse meslektaşlarım için gurur vericidir. 42 kilometrelik mesafede koşu yapmak kolay değil. Bizler başarı ile finale geldik. Bu başarıyı, hayata geçirilmesi için çalışmakta olduğumuz projenin gerçekleştirilmesinde de yakalayacağımıza inanıyorum. Bizlere değerli desteklerini eksik etmeyerek benimle birlikte 'Runatolia 2019 Maratonu'na katılan değerli meslektaşlarımıza ve şirket yönetimine ayrıca teşekkür ederim" dedi.Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanlarından Dmitry Budnikov ise maraton ile ilgili görüşlerini şöyle ifade etti: "Maraton çok güzel bir yerde gerçekleşti. Organizasyonun üst düzey olduğunu ayrıca vurgulamak isterim. Zira tam anlamıyla başarılı bir sağlık ve spor etkinliğiydi. Her ekip, şirketini temsilen koşuyu başarıyla tamamlamak için elinden geleni yaptı. Tabii ki, bu etkinlikte meslektaşlarımla birlikte koşmaktan çok memnun oldum."10 bin kişinin katıldığı maratonda, Akkuyu Nükleer A.Ş. personeli Merdan Hudayberdiyev 42 kilometre, Nilgun Çolakoğlu ve Dmitry Budnikov 21 kilometre, Svetlana Budnikova ise 10 kilometre mesafelerde koştu. - MERSİN