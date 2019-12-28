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Akkuyu NGS'nin soğutma ekipmanları için sözleşme imzalandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) türbin tesisatı soğutma sistemi ekipmanlarının tedariki için sözleşme imzalandı.

28.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:26 Akkuyu NGS'nin soğutma ekipmanları için sözleşme imzalandı
Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) türbin tesisatı soğutma sistemi ekipmanlarının tedariki için sözleşme imzalandı.
Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin türbin kondansatörlerine soğutma suyu sağlayacak sistemler için ekipman tedariki konusunda Kurumun enerji mühendisliği bölümü Atomenergomash AŞ, NPO TsNIITMASH AŞ ve Alman şirketi Taprogge GmbH arasında sözleşme imzalandı.
Buna göre, Taprogge GmbH nükleer santralin dört ünitesi için uygun ekipman setleri geliştirecek ve tedarik edecek. TsNIITMASH AŞ ise Alman şirketi tarafından üretilen bağlantılar ve bileşenlerin entegrasyonunu sağlayacak. Sözleşme kapsamında üretilen ekipmanlar Avrupa standartlarını tam olarak karşılayacak.
Hindistan, Bangladeş, Çin, Rusya ve diğer ülkelerdeki nükleer santraller için de reaktör ekipmanları üreten Atomenergomash AŞ, Akkuyu NGS'nin dört ünitesinin tamamı için reaktör ekipmanı ve makine odası tedarik ediyor.
Akkuyu NGS'nin kurulumuna ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin 2023'te devreye alınması hedefleniyor.

Akkuyu, Rusya, Ekonomi

Kaynak: AA

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