Akkuyu Ngs Sayasinde Doğalgaz İthalatı Azalacak"

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın "Türk Akımı ve Akkuyu NGS, Türkiye ekonomisi, ikili ilişkiler ve bölgemizdeki enerji jeopolitiği bakımından büyük önem arz ediyor. Akkuyu NGS ile doğalgaz ithalatı azalacak, Türk Akımı ise 15 milyon haneye gaz götürecek" dedi.Enerjinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan ve bu konuda bilimsel ve teknik araştırmalar yapan Enerji Verimliliği Derneği (ENVER), Türkiye'nin enerji konusunu masaya yatırdı.Sputnik'in sorularını cevaplayan Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, Türkiye'nin ilk 10 ekonomiye girmesi ve enerji arz güvenliğini sağlaması için sadece tasarruf değil aynı zamanda enerjide üretim ve verimlilik sağlaması gerektiğinin altını çizdi.Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projelerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, bu projelerin enerjinin güvenli ve daha verimli bir kanaldan aktarılmasını sağlayacağını söyleyen Kalsın, "Enerji verimliliği demek, arz güvenliği, enerji kaynaklarının daha verimli kaynaklarla daha hızlı şekilde aktarımının sağlanması ve en temiz enerji kaynağı demektir. Bu iki proje, Türkiye ekonomisi, ikili ilişkiler ve bölgemizdeki enerji jeopolitiği bakımından da büyük önem arz etmektedir. Yıllık ortalama 35 Milyar KWH elektrik üretim kapasitesi ile Akkuyu NGS önemli miktarda doğalgaz ithalatının önüne geçmiş olacaktır" dedi.Kalsın "Türk Akımı projesi ise yılda 32 milyar metreküp Rus doğalgazının Avrupa 'ya transfer edilmesi projesidir. Karadeniz 'in altından Ülkemize gelen iki boru hattı ile taşınan doğalgazın büyük bölümü Avrupa'ya ihraç edilecek, bununla birlikte içeride ise sadece TürkAkım Projesi ile 15 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılanmış olacak. Bu demek oluyor ki; her iki projeyle de birçok açıdan çok önemli kazançlar sağlamış olacağız" dedi.