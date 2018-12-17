Akkuyu Nükleer Santrali'ne Rusya'dan İlk Fon Geldi

Türkiye
'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu
Nükleer Güç Santralini (NGS) inşa eden Rusya
Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom ve proje şirketi Akkuyu Nükleer AŞ tarafından, Ankara
'da bilgilendirme semineri düzenlendi.
Rosatom Mühendislik Projeleri Departman Direktörü Mikhail Cherdantsev, Akkuyu Nükleer Santrali için Rusya'dan ilk fonlamanın alındığını belirterek "Bu, ilk tahsisat… hazırlık çalışmalarının sürdürülmesine, ekipman alımı, türbin, donanım peşinatlarını ödemeye yetecek bir miktar" dedi. 2023 yılının Türkiye için önemli olduğunu, santralin yapımının bu tarihe yetişeceğini söyleyen Cherdantsev "Nükleer santral inşaatında ortak arayışımız devam ediyor. Bizim için özel şirket ya da devlet, fark etmez. Bir sınır koymadık. Rusya, bu işi tek başına yapabilecek güce de sahip. Türkiye'nin bir an önce dünya nükleer kulübüne girmesi çok önemli. Bölgedeki sanayi tesislerinin ihtiyaçları ve Antalya
'nın turistik hedefleri için, enerji arzı şart" diye konuştu. Hacettepe Üniversitesi
Nükleer Enerji Mühendisliği Öğretim Üyesi Şule Ergun da, bu santrallerin bomba gibi patlama durumu olmayacağını vurgulayarak "Fukişima, Çernobil gibi patlamalar gaz, buhar gibi durumlarla ilgiliydi" dedi. Mersin
Bilgilendirme Merkezi Müdürü Lütfi Salıcı ise, Akkuyu NGS'nin, İstanbul
'un enerjisini karşılayacağını, 4 lambadan 1 tanesinin nükleer enerji ile yanacağını kaydetti.
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Akkuyu,Rusya Federasyonu
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:08