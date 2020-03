Akkuyu nükleer santralindeki son gelişmeler paylaşıldı

AKKUYU Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Denis Sezemin, 'Reaktörün imalatı için 2 seneden fazla zamana ihtiyaç duyulur. Programımızda öngördüğümüzde çalışmalar eş zamanlı tamamlanmış olacak. İnşaat sahasına programda öngörülen tarihte nakliye edilecekö dedi.Rosatom ve Akkuyu Nükleer'in yetkilileri 'Nükleer Santraller III. Fuarı ve VII. Zirvesiö kapsamında basın toplantısı düzenledi. Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında Mersin'de yapımı süren ve 2023 yılında tamamlanması hedeflenen Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko ve Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Denis Sezemin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'ne ilişkin son gelişmeleri paylaştı.Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Denis Sezemin, santralin inşa çalışmalarındaki son gelişmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Sezemin, şunları söyledi:"Buraya direkt inşaat sahasından geldim. Rusya bu sene nükleer sektörünün 70. yılını kutluyor. Biz de bundan dolayı Akkuyu inşaatımızı daha faal yürütmek istiyoruz. Halihazırda Akkuyu'da çalışan sayısı toplam 5 bin kişi var. Bunların yüzde 80'i Türk vatandaşı. Geride bıraktığımız senede 1 nolu reaktörün yapımında çalışmaları tamamladık. Mayıs 2019'da doğu karbon terminalinin inşaatını tamamladık ve teslim ettik. Kor tutucu pasif güvenlik önemleriyle desteklenmiş çok önemli bir ekipman. Ekim 2019'da bu ekipmanın kurulumu sağlanmıştır. Bu çalışmanın akabinde reaktör binasında yapılacak çalışmaların yolunu açmıştır. Aynı zamanda 2019'da tamamlanan kuzey, doğu ve güney kanalları tamamlanmıştır. Saha düzenleme ve sahayı inşaata hazırlama çalışmaları da tamamlanmıştır. İkinci güç ünitesinin yapımına başlamış bulunmaktayız. İkinci güç ünitesinin yapımına ilişkin çalışmalar devam ediyor. İtici güç ünitesinin yardımcı binasının yapımına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Doğu ve batı inşaat tesislerinin bu sene tamamlanması planlanmaktadır. Bunların tamamlanması demir donatıların inşaat sahasında yapılması için bir üst olacak. Eş zamanlı olarak batı inşaat tesisimizde 4 adet beton santrali görev yapacaktır. Bunlarla 1 saatte 550 bin metreküp beton hazırlanabilecek. Betona olan ihtiyacın tamamı buradan karşılanmış olacak. 4 kattan oluşan idari ofis binası tamamlanmıştır. Bu binanın yapımının tamamlanması çok güzel bir altyapı hazırlamıştır."PERSONEL EĞİTİMLERİ RUSYA'DASezemin, Akkuyu'nun işletmesi ile ilgili olarak da 'Şirket olarak nükleer güç santralinin personeline ilişkin çalışmalara başladık. Rusya'daki önde gelen nükleer enstitülerinden personel yetiştirmeleri sürüyor. Rusya'nın önde gelen nükleer eğitim veren üniversitelerinde 2018'de 35 Türk öğrencisi mezun oldu, 2019 yılında da 53 kişi mezun oldu, bu yıl Şubat ayında da 50'nin üzerinde mezun oldu. Ayrıca Rusya'daki 120'nin üzerinde personelin eğitimlerine devam ediyor. Akkuyu tamamlandığında burada 3500 kişi görev yapacaktır. Bunların 700'ü Rusya'daki üniversitelerden mezun olan Türk vatandaşı olacaktır. Ben mezunları gelecekteki nükleer işletmecileri olarak görüyorum" diye konuştu.Denis Sezemin ayrıca, 'Akkuyu ve TEİAŞ arasında çok önemli bir anlaşma sağladık. Bu anlaşmayla üretilecek elektriğin dağıtımı için hukuki altyapıyı sağlamış olduk" şeklinde konuştu.REAKTÖRÜN YAPIMI RUSYA'DA SÜRÜYORDenis Sezemin açıklamalarının ardından gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Sezemin, 'Reaktörün çalışması ne zaman olacak'ö sorusuna, 'Bu büyük ekipmanın inşası Rusya'da devam ediyor. Gövdesinin montajı tamamlanmış. Reaktörün imalatı için 2 seneden fazla zamana ihtiyaç duyulur. Programımızda öngördüğümüzde çalışmalar eş zamanlı tamamlanmış olacak. İnşaat sahasına programda öngörülen tarihte nakliye edilecek. Ekipmanın imalatı sırasında bu konuda nükleer düzenleme merkezini uyarıyoruz. Denetlemeyi onlar hazır olduğu zaman yapıyor" diye yanıtladı.Sezemin, projenin ne aşamada olduğu konusunda ise, 'Hali hazırda geniş kapsamlı işlerimiz programımıza göre devam ediyor. Her türlü çalışmalar hızla devam ediyor" dedi.'TEMEL BETONUNDA HERHANGİ BİR ÇATLAK, BOŞLUK BULUNMAMAKTADIR"Sezemin, nükleer santral inşaatında reaktörün oturacağı temelin bazı bölümlerinde 'çatlak" olduğu iddialarıyla ilgili soruya ise 'Birinci Güç ünitesinin reaktör binasının temel betonunda herhangi bir çatlak, boşluk bulunmamaktadır" yanıtını verdi.'SADECE DEPREM DEĞİL TSUNAMİ, RÜZGAR VE HER TÜRLÜ DIŞ ETKEN DİKKATE ALINDI"Denis Sezemin, santral inşaatında depreme karşı ne gibi önlemler alındığı şeklindeki soruya ise, 'Bir nükleer santral tasarlanması aşamasında bölgenin iklim dahil her türlü özelliği dikkate alınarak tasarlanır. Akkuyu sahası Türkiye'nin deprem haritasında en az depreme maruz kalan bölgesi. Ayrıca tasarım yapılırken Fukuşima da dikkate alınarak bu tasarım geliştirildi. Sadece deprem değil tsunami, rüzgar ve her türlü dış etken dikkate alındı" dedi.