Akkuyu'nun Bakımını Üstlenen Rosenergoatom, Uaek'den Tam Not Aldı

Türkiye
'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu
'yu yapan Rusya
Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom'un bünyesinde yer alan Rosenergoatom, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu
'ndan (UAEK) güvenlik konusunda tam not aldı.
UAEK Operasyonel Güvenlik Değerlendirme İnceleme Ekibi (Operational Safety Assessment Review TeamOSART), Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de servis bakımını üstlenecek olan Rosenergoatom'da denetimde bulundu. UAEK denetçileri, şirketin nükleer güvenlik ilkelerine bağlılığını onayladı. Rusya'da Akkuyu'nun referans santrali Novovorenej NGS dahil 10 nükleer santralde 35 güç ünitesinin işletmesini yürüten şirket, nükleer santrallerin ömrü boyunca nükleer ve radyasyon güvenliğini temin etmek için tüm sorumluluğu üstleniyor. Rosenergoatom, aynı zamanda Akkuyu NGS'nin hissedarları arasında yer alıyor. Kanada
, Çin
, Fransa
, Almanya
ve Birleşik Krallık
dahil olmak üzere 11 ülkeden 12 uzman ve 2 gözlemciden oluşan OSART ekibinin denetimleri 17 gün sürdü. Uzmanlar şirketin yanı sıra, Balakovo, Kola ve Smolensk NGS'lerde kurumsal yönetim, bağımsız nükleer denetim, kaza yönetimi, acil durum hazırlığı ve müdahalesi de dahil olmak üzere dokuz alanda denetim gerçekleştirdi. Ayrıca, merkezi yönetim bölümünde ve nükleer santrallerde çalışan personellerle görüştü. Denetimler sonucunda, güvenliğe ilişkin politikaların etkin şekilde uygulanmasına, çalışanların işe yönelik tutumlarına, yönetim tarafından kullanılan destek, motivasyon ve kontrol yöntemlerine, çalışanların davranışlarına ve NGS tesislerinin mevcut durumuna dikkat çekildi.
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu,Akkuyu
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:27