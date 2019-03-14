Aklı, Fikri ve Vicdanı Hür Gelecek Nesillere İhtiyacımız Var"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun
, "Aklı, fikri ve vicdanı hür, temeli kültür olan bir yapıya dayanan gelecek nesillere ihtiyacımız var." dedi.
Dursun, Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Refahiye
Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu'ndaki "Refahiye Araştırmaları Sempozyumu"nda verdiği 'Kent hafızası" konulu konferansta, kültürel mirasın önemine işaret etti.
Somut olmayan kültürel mirasın ana unsurunun insan olduğunu ifade eden Dursun, "Bizim esas yapmamız gereken insan yetiştirmeye, mekanı ve insanı korumaya dayalı kültürel faaliyetlerdir. Aklı, fikri ve vicdanı hür, temeli kültür olan bir yapıya dayanan gelecek nesillere ihtiyacımız var." diye konuştu.
Dursun, Refahiye'nin ve şehirlerin genel özelliklerini örneklerle anlatarak, "Bir yer yerleşim yeri olarak seçilirken iki şeyine bakılır, biri havası diğeri suyu. O yerleşim yerinin suyu nasıldır, havasında rutubet var mıdır yoksa kuru mudur, ona bakılır." ifadesini kullandı.
Sempozyuma Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti
Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman
, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Refahiye, Haluk Dursun, Erzincan, Kültür Sanat
Kaynak: AA