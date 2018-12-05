Aklı Kartal'da Kaldı!

Beşiktaş
'ın geçen yıl 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lyon
'a gönderdiği Marcelo Guedes, Haber Global'e konuştu.
Fransız kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı stoper ileride siyah-beyazlı kulübe dönebileceğini ifade etti.
İşte Marcelo'nun sözleri:
Beşiktaş'tan ayrıldığıma pişman değilim. Çünkü Türkiye
'de inanılmaz iki sene geçirdim. Saha içinde ve saha dışında çok iyi arkadaşlıklar edindim. Beşiktaş'tan işimi layıkıyla yerine getirmenin gururuyla ayrıldım. Orada olduğum sürede gerçekten çok mutluydum.
Teknik Direktör Şenol Güneş
çok özel bir karaktere sahip. Kendisini PSV'de oynadığım dönemden beri tanıyorum. Avrupa
Ligi'nde ona karşı oynamıştım. Şenol Güneş o zaman Trabzonspor
'un başındaydı. O bana tüm güvenini verdi. En iyi futbolumu gösterebilmem için hep arkamda durdu. Sadece bana da değil, herkese karşı öyleydi.
Şenol Güneş kariyerim boyunca çalıştığım en iyi teknik adamlardan biriydi. Onun en sevdiğim özelliklerinden biri de sakin olmasıydı. Çok profesyoneldi. Ayrıca teknik ve taktik düşüncesi de bana göre çok pozitifti. Tüm bu nedenlerden dolayı onunla çalıştığım dönem boyunca onu hep takdir ettim.
Beşiktaş'a dönme şansım olsaydı, bunu çok isterdim. Oradaki herkesle harika vakit geçirdim iki yıl boyunca. İstanbul
harika bir şehir. İstanbul'u çok özlüyorum tabii. İstanbul yaşamak için harika bir yer. Umarım ileride dönme şansım olur. Böylece ailemle birlikte Beşiktaş'ta ve İstanbul'da yine güzel günlerim geçer.
'Pepe çok iyi stoper'
Marcelo, Beşiktaş defansının zamanla daha iyi olacağına inandığını söyledi. Beşiktaş'ın bazı maçlarını izlediğini belirten Brezilyalı oyuncu, "Bizim sahip olduğumuz gibi güçlü bir takım oluşturmak biraz zaman alabilir. Ama inanıyorum ki yeni oyuncular da zamanla takımı o özlenen seviyeye çıkaracaktır. Aslında ben de Pepe ile oynamak için sabırsızlanıyordum. O çok kaliteli bir oyuncu ve harika bir savunmacı olduğunu herkese gösterdi. Çok iyi bir stoper. Umarım bir gün onunla oynama fırsatım olur" dedi. Quaresma
'yı listeye yazdı
Brezilyalı futbolcu birlikte oynadığı en iyi 11'ini de açıkladı. Beşiktaş ve Lyon'dan bir karma oluşturan Marcelo, "Sağ beke Rafael'i koyarım. Stoperde ben ve Tosic oynarız. Kaleye Lyon'daki kalecimiz Lopes'i yazarım. Sol bek Adriano... Orta sahada Atiba-Tolgay. Ayrıca Oğuzhan olabilir. Sağda Quaresma, solda Depay. Santrfor da ise Aboubakar. Bence bu çok iyi bir 11 oldu" diye konuştu.
67: Lyon formasıyla 67 resmi maça çıkan Marcelo, 5 gole imza atarken, 2 kez de asist yaptı.
Şenol Güneş,İstanbul,Lyon,Beşiktaş
05 Aralık 2018 Çarşamba 08:24