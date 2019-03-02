Başarılı oyuncular elçiliğini üstlendikleri kampanya ile kadınların potansiyeline dair ön yargıların hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadınların önünde bir engel oluşturmasına "Biz Yokuz" diyor. Üçlü, kampanya için hazırlanan filmde yer almanın yanı sıra kampanya mesajına dikkat çekmek için Instagram hesaplarını 8 Mart' a kadar askıya alıyor.

Türkiye'nin en sevilen saç bakım markası Elidor*, ünlü oyuncular Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Melisa Şenolsun ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde bir iş birliğine imza attı. Projenin elçiliğini üstlenen üç başarılı isim, 1 Mart Cuma günü kampanyanın tanıtıldığı ve üçlünün rol aldığı kampanya filminin de ilk kez gösterildiği basın toplantısında bir araya geldi. "Aklımız saçımızla ölçülüyorsa biz yokuz" mesajını öne çıkaran kampanya, kadınların potansiyeline ilişkin olumsuz ön yargılar konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Elidor ve kampanya elçiliğini üstlenen üç isim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, bu olumsuz ön yargıların kadınların hayallerini gerçekleştirmesinin ve fırsat eşitliğinin önünde engel olmasına "Biz yokuz" diyen kadınların sesi oluyor.

Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Güzellik ve Kişisel Bakımdan Sorumlu Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Alper Eroğlu: "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi başlığı tüm dünyanın gündeminde olan bir konu. Bu noktada kadınların sahip olduğu potansiyele yönelik olumsuz ön yargılarla mücadele gerekliliği öne çıkıyor. Türkiye'de kadınların yüzde 62'si kendilerini erkeklerle tam anlamıyla eşit ve hayallerine ulaşmak konusunda özgür hissetmediklerini söylüyor**. Oysa ki kadınlar istedikleri takdirde hayatın her alanında var olabilir, hayallerini gerçekleştirebilir, değer yaratabilir. Bunun aksini düşünmeye 'Biz yokuz' diyen kadınlardan ilham aldık ve onların sesi olduk. Yakında, farkındalık çalışmasının bir adım ötesine geçip kadınlar için değer yaratma odaklı iş birliği projelerimizi de paylaşacağız" dedi.

Kampanyanın reklam filminde potansiyellerine yönelik ön yargılara rağmen hayatın farklı alanlarında kendilerini gösteren kadınların hikayelerine yer verdiklerini ifade eden Eroğlu, "Spor, sanat, tıp dünyası, medya ve prodüksiyon sektörünün yanı sıra sosyal hayatta gördüğümüz kadın kesitleri dışında Dilan süper kahramanların çoğunlukla erkek olduğu sinema dünyasında kadın bir süper kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Hazar zorlu bir aksiyon sahnesini başarıyla canlandırırken Melisa ise trafikte her gün pek çok kadın sürücünün karşılaştığı ön yargılara gönderme yapıyor." dedi.

Dilan Çiçek Deniz:"Dünyanın hemen hemen her yerinde kadınlar sahip oldukları potansiyeli önemsiz gören, yetersiz bulan, şüpheyle yaklaşan olumsuz ön yargılara maruz kalıyor. Bu kampanya ile o ön yargılara bir ayna tutmayı ve kadınlar adına fırsat eşitliği için farkındalık yaratmayı hedefliyoruz."

Hazar Ergüçlü: "Kadınların önemli bir kısmı toplumda erkeklerle eşit fırsatlara sahip olmadıklarını düşünüyor ki bu üretmek, değer yaratmak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadınların cesaretini kıran bir durum. Kadınların potansiyeline dair olumsuz ön yargıları geride bırakmamız gerekiyor."

Melisa Şenolsun:"Sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılmak isteyen kadınların önüne birer engel olarak çıkan cinsiyet odaklı ön yargılar konusunda bir farkındalık yaratmak için yan yana geldik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde başlayan bu kampanya ile mesajımızı mümkün olduğu kadar çok insana ulaştırarak değer yaratmak istiyoruz."

Kaynak: Bültenler