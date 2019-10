"Aklınıza gelen her konuda şikayet geliyor"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) geçen yıl 17 bin 570 başvuru yapıldığını belirterek, "Memnuniyetle ifade ediyorum, 2018 yılında 17 bin 500 karar vermişiz. Yani yüzde 99'a yakınına süresinde karar vermişiz. Aklınıza gelen her konuda bize şikayet geliyor." dedi.Malkoç, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansta, üniversitelerin toplumun kılavuzu olduğunu söyledi.Üniversitelerdeki gelişmelerin ülkenin her alanına yansıdığını anlatan Malkoç, üniversitesi ileride olan ülkelerin her alanda gelişmiş konumda bulunduğunu ifade etti.Malkoç, Türkiye 'nin de her alanda önemli mesafe aldığını vurgulayarak, "81 ilde üniversitemiz var. Üniversite sayısı 207 oldu. Üniversiteye erişebilme açısından Türkiye sayılı ülkelerden biri." diye konuştu.Türkiye'nin 2023'te dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girme hedefi bulunduğuna işaret eden Malkoç, şu ifadeleri kullandı:"Bunun için mutlaka ileri teknoloji, çaba gerekiyor. Bunun için demokratikleşme, insan hakları, hak ve özgürlükler yolunda gayret gerekiyor. Türkiye son 15 yılda her alanda olduğu gibi bu alanda (adalet) da olağanüstü çalışma içinde. Anayasamız, kanunlarımız değişiyor, hak ve özgürlük alanları genişliyor. Tam bunlar olurken, ciddi mesafeler alınmışken, terör örgütleri bu ortamı zehirledi. PKK, hendek, çukur kazdı. Yabancı istihbarat örgütlerinin onlara verdiği akıllara kandı, Türkiye'de huzuru bozdu. Hendek, çukur kazdı, sonunda o hendeğe ve çukura Türk milleti onları gömdü. DEAŞ, FETÖ aynı şeyi yaptı. Tüm bu terör örgütleri Türkiye'deki bu hak ve özgürlük ortamını zehirledi.""En geç 6 ayda karara bağlanır"Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında bilgi veren Malkoç, şunları kaydetti:"Görevimiz, kamu hizmetleri verenler ile vatandaş arasında doğabilecek sıkıntıyı çözmek. KDK'ye yapılan başvuru, kayda girdikten sonra en geç 6 ay içinde karara bağlanır. 2018 yılında 17 bin 570 başvuru oldu. Memnuniyetle ifade ediyorum, 2018 yılında 17 bin 500 karar vermişiz. Yani yüzde 99'a yakınına süresinde karar vermişiz. Aklınıza gelen her konuda bize şikayet geliyor."Malkoç, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve çok sayıda öğrenci katıldı.