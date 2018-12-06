AKM'de Sanat ve Müzik Esintileri!

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "2018-2019 Sanat Sezonu Topluluk Konseri" ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Konser, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonunda 18 Aralık'ta saat 20.00'de gerçekleşecek. Konserin şefliğini ise Şavk Kırçiçek üstleniyor. İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Türk Kültür mirasının en önemli unsurlarından olan Türk Müziği ve danslarını öz değerlerinden yararlanarak çağdaş sanat anlayışına dayanan bir yorum ile konserlerine uyguluyor.

Bir diğer etkinlik ise Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenen "2018-2019 Sanat Sezonu Tasavvuf Müziği Konseri" olacak.Konser, 20 Aralık tarihinde saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Ahmet Adnan Saygun Konser Salonu'nda yapılacak. Klasik Türk Müziği'nin geliştirilmesi, yozlaştırıcı müzik türlerinin etkisinden korunması, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması amacıyla kurulmuş olan koronun solisti Bora Uymaz, dinleyiciler için Türk TasavvufMüziği´nin güzide eserlerini müzikseverler için seslendirecek.