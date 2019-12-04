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AKM'ye Atatürk Kültür Merkezi tabelası asıldı

Antalya Kültür Merkezi'nin adı Büyükşehir Meclisi kararıyla Atatürk Kültür Merkezi olarak değiştirildi.

04.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:21AKM'ye Atatürk Kültür Merkezi tabelası asıldı
Kültür Merkezi'nin adı Büyükşehir Meclisi kararıyla Atatürk Kültür Merkezi olarak değiştirildi. Binaya Atatürk Kültür Merkezi tabelası asıldı. Başkan Muhittin Böcek, Atatürk'ün izinde olmaya ve Antalyalılara en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini söyledi.

29 Ekim'de Antalya Büyükşehir Belediyesi önüne dev Atatürk Heykeli diken Başkan Muhittin Böcek, Antalya Kültür Merkezi'nin (AKM) adını Atatürk Kültür Merkezi olarak değiştirdi. 11 Kasım'da gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı'nda Büyükşehir Belediyesi tasarrufundaki binaya Atatürk Kültür Merkezi isminin verilmesi ile ilgili gündem maddesi tüm partilerin "evet" oyuyla oy birliğiyle kabul edilmişti.

Mecliste alınan kararın ardından Böcek'in talimatı ile Atatürk Kültür Merkezi tabelası binaya asıldı. 30 yılı aşkın bir süredir Antalya'nın kültür ve sanat hayatına hizmet veren bina, halk arasında daha çok Atatürk Kültür Merkezi olarak biliniyordu. Yapılan değişiklikle bu karışıklığın da önüne geçilmiş oldu. Binanın kısa adıyla yine AKM olarak hizmet vermeye devam edecek.

Böcek'in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi'nin yaygın eğitim kurumu Antalya Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'nın (ASMEK) ismi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) olarak değiştirildi. Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri (AKBEM) de artık Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) olarak hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda yürümeye devam edeceklerini belirterek,

"Her zaman Atatürk'ün izinde olmaya, onun dünyanın en güzel kenti dediği Antalya'mıza en iyi hizmeti layıkıyla yapmaya devam edeceğiz. Zaten vatandaşlarımız arasında Atatürk Kültür Merkezi olarak bilinen kültür merkezimizin adını meclis kararıyla da onamış olduk. Antalyalı hemşerilerimize hayırlı olsun. Her konuşmamım sonunda söylediğim, Atatürk'le kalın, Cumhuriyetle kalın, sevgiyle kalın söylemimiz sözde değil özdedir. Antalyalı hemşerilerime destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Mustafa Kemal Atatürk, Muhittin Böcek, Antalya, AKM, Güncel

Kaynak: İHA

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