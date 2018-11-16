Akmescit Mahallesi'ndeki Dere Temizlendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde bulunan derelerde ıslah, temizlik ve korkuluk çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ederek dereleri güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nde bulunan derede temizlik çalışmasını tamamladı. MASKİ ekipleri tarafından tamamlanan dere temizliği sayesinde olası taşkınlar önlenerek vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçildi.

"MASKİ, HIZLI VE SERİ ÇALIŞIYOR"

Mahalle Muhtarı Ömer Şen, "Mahallemizden geçen deremizde başlatılan dere temizlik çalışması MASKİ yetkililerinin hızlı ve seri çalışması sonucu tamamlandı. Şehir merkezinde bulunan mahallemizde yapılan hizmetler bizlere gurur veriyor. Yapılan bu güzel hizmet sayesinde yağışlı havalarda yaşadığımız taşkın sorunumuz ortadan kalktı. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Yaşar Coşkun'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz, selamlarımızı iletiriz" dedi.