Akn Kalkacak, Veri İndirme Hızlanacak

ZEYNEP KAHVECİ/ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Ocak 2019 itibarıyla Adil Kullanım Noktası'nın (AKN) tamamen kaldırılacağını belirterek, "AKN'nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak." dedi.Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak internet erişim hızı ve veri miktarının kullanıcılar için önemli göstergeler haline geldiğini, AKN uygulamasıyla veri indirme hızının iyileştirilmesinin önem kazandığını söyledi.Bu kapsamda, limitsiz olarak tanıtılan paketlerde AKN veri miktarı ve AKN sonrası erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Mayıs 'ta kademeli geçiş yapıldığını anımsatan Turhan, 1 Ocak 2019 itibarıyla AKN'nin tamamen kaldırılmasıyla veri indirme ve erişim hızının artacağını bildirdi.Turhan, kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan AKN uygulamasının kaldırılması için altyapının geliştirildiğini ve kapasitenin artırıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Bu hizmeti veren işletmeci operatörler 1 Ocak 2019 itibarıyla uygulamayı kaldıracak. Kapasitenin üzerinde kullanımda yavaşlama oluyordu. Herkesin interneti eşit kullanması amacıyla getirilen AKN, internet altyapısının gittikçe gelişmesi ve kapasitesinin artması dolayısıyla artık kaldırılacak ve internet kullanımına sınırlama getirilmeyecek. AKN'nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak."Turhan, AKN'nin kaldırılmasının ardından internet paketi dışında bir ücretin alınmayacağına dikkati çekerek, söz konusu paket ücretlerinin şirketler arasındaki rekabete göre belirlendiğini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından da rekabetin denetlendiğini dile getirdi."Vatandaşımızı kimseye yem etmek istemeyiz"Vatandaşın haksız yere bir hizmetin ödemesiyle karşı karşıyla kalmaması için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade eden Turhan, "Biz, vatandaşımızı bu konuda kimseye yem etmek istemeyiz." diye konuştu.Şirketlerin uygulamanın kaldırılması konusunda biraz isteksiz olduğunu belirten Turhan, AKN'nin mutlaka kaldırılacağını söyledi.Turhan, veri akışının her geçen gün arttığı interneti 1 Ocak 2019'dan itibaren herkesin istediği kadar kullanabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"AKN'nin kaldırılmasının ardından birkaç hafta içinde yoğunluk yaşanmasını bekliyoruz. Çünkü yılbaşında internet kullanımında talep artabilir. Bunu altyapımızın kapasitesini geliştirerek çözeceğiz. Vatandaşın gereksiz yere ücret ödememesi ve sürpriz faturalarla karşı karşıya kalmaması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Amacımız haberleşme, iletişim ve ulaşım alanlarında vatandaşımıza daha ekonomik ve kaliteli hizmet vermek."İnternetin amacı dışında kullanıldığında zararlı olabildiğini ve bu durumun sorunlu bir nesil yetişmesine yol açabileceğini anlatan Turhan, "Bu tür hizmetleri maddi çıkarlar ve kötü amaçlar için kullananlar var. Bunu da kontrol etmemiz lazım." ifadesini kullandı.AKN nedir?AKN uygulaması, şebeke kaynaklarının tüm kullanıcıların aynı kalitede hizmet alabilmesine imkan sağlamak ve tüm abonelerin internete girmeleri durumunda şebeke üzerinde oluşan yoğunluğun dengelenmesi amacıyla kullanılıyor.Ay içinde belirtilen "download" miktarı aşılırsa AKN devreye giriyor. Miktar aşılmazsa, erişim hızında herhangi bir değişiklik olmuyor.AKN aşıldığında, 8/16/24/50/100 Mbps'ye kadar olan hızlar sırasıyla 3/5/8/16/24 Mbps'ye kadar düşürülüyor.