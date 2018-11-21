Akneli Ciltlere İlaç Gibi Gelecek Doğal Sabunlar

Doğal sabunlar, kimyasal sabunlara kıyasla temizleyici, besleyici ve nemlendirici özellikleri ile fayda sağlıyor.

Cildimizde oluşan akne sorununa da doğal ve el yapımı sabunların çare olacağını biliyor musunuz? Eğer siz de yüz temizliğinizde kimyasallara yer vermek istemiyor ve aknelerinize veda ettirecek doğal çözümler arıyorsanız, The Soap Factory'nin birbirinden güzel doğal ve el yapımı sabunlarıyla tanışın.

İşte cildinize sayısız fayda sunacak ve akne sorununuzla savaşacak sabunlar...

Kekik Sabunu

Cilt yüzeyinde oluşan kızarıklık ve döküntülerini giderir. Akne ve sivilceyi temizler. Siyah noktalara karşı etkilidir. Mikrop kırıcıdır. Düzenli kullanıldığında cildi mikroorganizmalardan arındırır ve sivilce, akne oluşumuna engel olur. Cildi derinlemesine temizleyerek cildin nefes almasını sağlar. Cilt gözeneklerini açar.

Çay Ağacı Sabunu

Güçlü bir akne ve sivilce karşıtıdır. Şiş, kızarık sivilce ve aknelere karşı etkilidir. Cildin yağ dengesini koruyarak cildi yumuşatır. Nem dengesi korur ve deriyi besler. Cildi parlatır. Ciltteki leke görünümünü azaltır.

Bıttım Sabunu

Sivilce ve akneyi kurutur. Ergenlik sivilceleri için doğal bir çözümdür. Deri yüzeyindeki iltihabı kurutur. Cildi derinlemesine besler. Cildi kurutmadan temizler, nemlendirir. Düzenli kullanımda cilt lekelerini giderir. Gözenekleri açarak cildin nefes almasını sağlar. Cildin yağ dengesini korur. Hem yağlı hem de kuru ciltler için idealdir. Düzenli kullanımda cilt lekelerini giderir.

Zeytinyağı Sabunu

Sivilce ve akne tedavisini destekler. Sivilce egzama, sedef gibi cilt problemlerini giderir. Kuru ciltleri nemlendirerek bakım yapar. Ciltteki çatlaklara iyi gelir.