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AKO Akü, ABD pazarında Amerikan araçlarına uygun aküler ile büyüyor

AKO Akü, Amerikan araçlarına uygun özellikli yeni BCI-GROUP 31 aküleri, şirketin ABD pazarında büyümesine ivme katıyor.

18.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:00AKO Akü, ABD pazarında Amerikan araçlarına uygun aküler ile büyüyor
AKO Akü, Amerikan araçlarına uygun özellikli yeni BCI-GROUP 31 aküleri, şirketin ABD pazarında büyümesine ivme katıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, BCI-GROUP 31 aküler 'de marin araçlar ve denizciler tarafından tercih ediliyor.
AKO Grup bünyesinde, yerli akü sektörünün yenilikçi gücünü oluşturan AKO Akü, Ar-Ge merkezinde gerçekleştirilen araştırma ve çalışmalarla, özellikle ABD pazarında yoğun talep gören, yurt içinde ise özellikle deniz araçlarında marin kullanıma uygun BCI-GROUP 31 akülerin tasarım ve üretim sürecini tamamlayıp, sevkiyatlara başladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, şirketin, ABD pazarında pazar payını artırmaya devam ettiğini belirtti.
Büyükkalender, "BCI GROUP 31 akü serisi ile ABD'nin New York, Dallas, Miami, Washington gibi farklı şehirlerindeki müşterilerimize satış hacmini artırıyoruz. Ülkemizde ise özellikle denizcilere tam güvenilir bir ürün sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
AKO Akü'nün ürün çeşitliliğini artırmaya devam edeceğini belirten Büyükkalender, şunları kaydetti:
"Yeni pazarlara ve yeni segmentlere girme planlarımızı adım adım devreye alıyor, gerçekleştiriyoruz. Global erişimli bir marka kimliğine sahip AKO Akü'nün, Avrupa'nın teknolojisi en üstün üretim tesislerinden biri olarak, ürün kalitesindeki güvenirliğiyle hızlı büyüme istikrarını sürdürüyor."

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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