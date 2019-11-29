AKO Akü, Ar-ge merkezi belgesini aldı

2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi statüsü kazanan AKO Akü, bakanlığın 19 Kasım 2019'da düzenlediği 7.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri ödül töreninde yer alırken Ar-Ge Merkezi Belgesi Bakan Mustafa Varank tarafından Ako Akü Ar-Ge Müdürü Yıldırım Eydemir'e verildi.

AKO Akü'den yapılan açıklamaya göre, Türk sanayisinin yerli sermayeli gücü AKO Grup bünyesinde, AKO Prestige ve Turbo Akü marka akülerin üretimini Çankırı'da yer alan fabrikasında gerçekleştiren AKO Akü, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Bölgesi'nin (Çankırı, Kastamonu, Sinop) ilk ve tek Ar-Ge merkezi olma özelliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, akü üretiminde teknolojinin zirvesi kabul edilen, dünyada az sayıda üreticinin kullanabildiği Kaizen Tüneli ve Matrix Press (punch) teknolojilerini birlikte kullanan ülkemizdeki tek üreticinin AKO Akü olduğunu belirterek "Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikamız, sektöründe sadece Türkiye'de değil Avrupa'daki en büyük üretim alanı olacak. Yeni yatırımlarımızla, küresel boyutta Türkiye'nin otomotiv sanayindeki en büyük temsilcilerinden biri olmayı hedefliyoruz. Ar-Ge merkezimizin ana stratejisi olan; 'Yeni Ürün Dizaynı-Üretimi' ve 'Proseste Yenilikçilik' odaklı çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Yüksek kaliteli, yenilikçi ve rekabetçi ürünlerimizle, müşterilerimizin öncelikli tercihi olacağız. Türkiye ekonomisine ve ihracatına önemli katkı sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

-Endüstri 4.0 ile yüzde 100 Otomasyon

4 yıldır üretim yapan AKO Akü fabrikasında, kurşunun aküye dönüşümü tam bir otomasyon ve ekipmanlar arası haberleşme (IoT) metodolojisi ile tamamlanıyor.

Üretim akışı, yüzde 100 otomasyon ile gerçekleşiyor. Bu otomasyonla istasyonlar kendi aralarında insansız haberleşerek gerekli üretimi ve hatta malzeme tedarikini sağlıyor. Bazı istasyonlar arasında haberleşme internet ortamında gerçekleşerek ihtiyaç belirlemesi yapıyor. Endüstri 4.0 olarak bilinen sanayideki en gelişmiş seviyedeki bu teknolojiyle AKO Akü, kaliteli ve rekabetçi üretimle rekabet gücünü artırmayı, küresel rekabet arenasında ülke ekonomisine katkıda bulunurken, ülkemizde de sektöründe rakiplerin önünde yer almayı hedefliyor.

Kaynak: AA