Ako Akü, Efb Akülerini Tüketiciye Sundu

Kaynak: AA

AKO Akü, karbon salınımını azaltan Start & Stop özellikli araçlarda kullanıma uygun yoğunlaştırılmış enerjiye sahip, daha yüksek performanslı ve daha uzun ömürlü EFB Akülerini (Enhanced Flooded Battery-Geliştirilmiş Sulu Akü) tüketiciye sundu.AKO Grup'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli sermayeli sanayi gücü AKO Grup bünyesinde, akü üretiminde teknolojinin zirvesi kabul edilen Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli üretim modelleriyle üretim yapan Türkiye'nin tek üreticisi AKO Akü, yerli ve ithal tüm Stop&Start özellikli araçlarda kullanıma uygun EFB akülerinin seri üretimine başladı.AKO Akü tarafından üretilen yoğunlaştırılmış enerjiye sahip EFB teknolojili aküler, aynı kapasitedeki konvansiyonel bir aküye göre 10 kat daha fazla yüksek çevrim ömrü sunuyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, AKO Akü'nün Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli teknolojisinin Türkiye'deki tek, dünyadaki sayılı uygulayıcılarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Matrix Press teknolojisi sayesinde EFB özellikli akülerimiz, yüksek sıcaklık koşullarında (+75oC) güvenli ve uzun süre performans sağlar; aşırı soğuklarda (-40oC) marş basma performansında yüzde 20 daha verimlidir. Geleneksel standart aküler, yakıt tasarrufu ve çevre duyarlılığı açısından hızla yaygınlaşan Stop&Start özellikli araçlar için uygun değil. Bu araçlarda, AGM ve EFB teknolojili iki tip akü kullanılabilmektedir. TURBO EFB serisi ise AGM ye alternatif geliştirilmiş bir ürün olurken, fiyatı da uygun bir üründür."EFB akülerin, elektrikli araçlara geçiş dönemi öncesi en iyi akü teknolojisi olarak kabul gördüğünü bildiren Büyükkalender, önümüzdeki dönemde standart starter akülerin büyük oranda EFB teknolojili akülere dönüşmesinin öngörüldüğünü aktardı.Büyükkalender, "AKO Akü üretim tesisimizin Matrix Press teknolojisiyle rekabetten ayrışan altyapısı, kuruluş aşamasında EFB teknolojisine uyumlu olarak tasarlanmıştı ve şimdi bu yeni nesil aküleri tüketiciye sunuyoruz. Akülerimizin, çevrim sayısı ve tekrar marş basma sayısında rekabete oranla çok üstün performans sergilediğini testlerle belirledik. Yeni nesil EFB teknolojisine uygun akülerimizle, ülkemizde yeni model araçlarla birlikte günden güne büyüyen ihtiyacı en kaliteli ürünle karşılıyoruz. EFB Akülerimizin, ihracat pazarlarımızda, başta Fransa olmak üzere gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerde tedariğine de başladık." ifadelerini kullandı.