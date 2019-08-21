AKOM'DA AÇIKLAMA YAPAN YAZICI HERHANGİ BİR SORUN BEKLEMİYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, 'Bugün sabah saatlerinden itibaren beklenmekte olan yağış nedeniyle ilgili birimlerimiz uyarılmış ve kendilerine olabilecek olumsuzluklara karşı ilgili noktalarda hazır bulunmaları talimatı verilmiştir. Bu hizmetler için 4 bin 500 personel, bin 700 civarında iş makinesi ve buna dair ekipman kullanılmaktadır dedi.

KADIKÖY VE ŞİLE'DE METREKAREDE 50 KİLOGRAM YAĞIŞ İZLENMİŞTİR

Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM)'da yapılan çalışmalar ile alınan önlemleri takip eden Murat Yazıcı, daha sonra basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu. AKOM'da İstanbul'un kameralarla 724 takip edildiğini vurgulayan Yazıcı, 'Bugün sabah saatlerinden itibaren beklenmekte olan yağış nedeniyle ilgili birimlerimiz uyarılmış ve kendilerine olabilecek olumsuzluklara karşı ilgili noktalarda hazır bulunmaları talimatı verilmiştir. Bazı ilçelerde 'orta şiddetli yağış' olarak nitelendirdiğimiz 20-25 kilograma kadar yağış görüldü. Kadıköy ve Şile'de ise 'kuvvetli yağış' olarak nitelendirilen metrekarede 50 kilogram yağış izlenmiştir. Bu yağışlar sonrasında bazı alt geçitlerde ve Metrobüs istasyonlarında göllenmeler oluşmuş fakat birimlerimizin hazırlıkları sayesinde bu göllenmeler tamamen giderilmiştir. Herhangi bir hizmette veya ulaşımda aksamaya yer vermeyecek şekilde düzeltilmiştir. Şu an temizlik çalışmaları devam etmektedir diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZIN KATKISINI BEKLİYORUZ

Bugün akşam 19.00'a kadar yağışların İstanbul'da 'az kuvvetli yağış' şekilde devam etmesini beklediklerini kaydeden Yazıcı, 'Herhangi bir sorun beklemiyoruz. Kameralarımız vasıtasıyla tüm süreç gözlenmekte. Bütün olumsuzluklara temsilcilerimiz vasıtasıyla müdahale edilmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ihbarları ile süreç daha da hızlandırılmaktadır. Göremediğimiz veya tespit edemediğimiz noktalarda vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz şeklinde konuştu. Yazıcı ayrıca, sahada görev başında 4 bin 500 personel ve bin 700 civarında da iş makinesi ve ekipmanın kullanıldığını söyledi.

Kaynak: DHA