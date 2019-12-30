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AKOM da uyardı... İstanbul'da fırtına öğleden sonra etkili olacak

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı (Afet Koordinasyon Merkezi) AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da esen rüzgarın öğleden sonra fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

30.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:30 AKOM da uyardı... İstanbul'da fırtına öğleden sonra etkili olacak
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne  (İBB) bağlı (Afet Koordinasyon Merkezi) AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da esen rüzgarın öğleden sonra fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da halihazırda kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esen rüzgarın öğle saatlerinden itibaren şiddetini arttırarak Salı (Yarın) sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde 5°C'ler civarına gerilemesi beklenen sıcaklıkların fırtına nedeni ile ölçülenden 4°C daha soğuk hissedileceği evsiz ve sokakta kalan vatandaşlar için donma tehlikesi oluşturabileceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, soğuk hava ve fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı (donma, kara, deniz ve hava ulaşımında aksamalar, ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması, vb.) tedbirli olunmasını tavsiye ediyor. Öte yandan; İBB sokakta yaşayan erkekleri Esenyurt İBB Eğitim Merkezi'ndeki misafirhanede, kadınları ise İBB Kayışdağı Darülaceze Merkezi'nde ağırlamaya devam ediyor. Bu merkezlerde sokakta yaşayan kişilere sağlık, temizlik güvenlik ve yemek hizmetleri veriliyor.

Kış boyunca devam edecek olan bu uygulama kapsamında, sokakta görülen evsizlerin durumları "153 İBB Beyaz Masa" hattına, 112 Hızır Acil'e veya yakınlarındaki emniyet güçleri ile zabıta ekiplerine bildirmeleri rica ediliyor. İBB Zabıtası da gelen ihbarları değerlendirerek sokaklardan evsiz vatandaşları toplamaya başladı.


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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