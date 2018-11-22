AKOM, İstanbul İçin Yağmur ve Fırtına Uyarısında Bulundu

İstanbul'da, bugün ve Cuma günü hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerinde sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

İstanbul'da, bugün ve Cuma günü hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerinde sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI MEYDANA GELEBİLİR

Buzlanma, don olayı meydana gelebileceğinden trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) vatandaşlara uyarıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yağmur ve fırtına uyarısında bulundu.

AKOM'DAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞÖYLE DENİLDİ:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda Kuzey ilçelerimizde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli (20-35kg/m2) şekilde etkili olan yağışların, öğle saatlerine doğru il geneline yayılarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Soğuk havanın etkisi ile hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (3 ila 5 derece) azalacağı, yeni hafta başına kadar sıcaklıkların 11-13°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da, bugün ve Cuma günü hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerinde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Buzlanma, don olayı meydana gelebileceğinden trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı"

METEOROLOJİ DE UYARMIŞTI: MARMARA BÖLGESİNDE FIRTINA BEKLENİYOR

Marmara'da rüzgarın yarın (22.11.2018 Perşembe) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün (22.11.2018 Perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor