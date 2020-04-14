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AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren Balkanlardan gelen alçak basınç sistemiyle beraber kentte etkisini gösterecek serin ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşları uyardı.

14.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:40
AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren Balkanlardan gelen alçak basınç sistemiyle beraber kentte etkisini gösterecek serin ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşları uyardı.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da orta kuvvette esen lodosun, yarın yerini kuzeyli rüzgarlara (poyraz) bırakması bekleniyor.
Rüzgarın kuvvetlenmesi (40-60 km/saat) ile sıcaklıkların 6 ila 12 derece birden azalıp mevsim normallerinin altına gerileyeceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
Yarın öğle saatlerine kadar Çatalca, Silivri ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde yer yer etkili olması beklenen yağışın, öğle saatlerinden sonra il geneline yayılması, gece saatlerinden sonra ise bölgeyi terk etmesi bekleniyor.
Perşembe gününden itibaren hafta boyunca herhangi bir yağış beklenmezken, sıcaklıkların tekrar kademeli olarak artarak 18-20 dereceler civarına yükseleceği öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Sabah, Güncel
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