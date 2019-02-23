Akom'dan Kar Yağışı İçin Önlem

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için hazırlıklarını tamamladı.AKOM'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin batı bölümünün Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği hatırlatıldı.Sistemin etkisi ile yeni hafta başına kadar (pazartesi sabahı) rüzgarın kuzey yönlerden aralıklarla tam fırtına şeklinde (40-80 km/s) esmesi, sıcaklıkların 0-4 derece aralığında seyretmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Hali hazırda özellikle Avrupa Yakası ve boğaz çevresinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülen yağışların öğlen saatlerinde sonra il geneline yayılarak kar şeklinde, yarın (pazar) akşam saatlerine kadar aralıklara etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı. 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracı göreve hazır."