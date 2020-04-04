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AKOM'dan uyarı: Fırtına ve yağış etkisini gösterecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün öğle saatlerinden itibaren başlayan ve 3 gün boyunca sürecek, fırtına ile birlikte aralıklı sağanak yağmura karşı vatandaşları uyardı.

04.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:45
AKOM'dan uyarı: Fırtına ve yağış etkisini gösterecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün öğle saatlerinden itibaren başlayan ve 3 gün boyunca sürecek, fırtına ile birlikte aralıklı sağanak yağmura karşı vatandaşları uyardı.

İBB AKOM'un paylaştığı verilere göre, İstanbul'da 3 gün fırtına ile birlikte aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor. Kuzeyli yönlerden sert esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi (40-60 kilometre/saat), yarın öğle saatlerinden itibaren ise şiddetini daha da arttırarak aralıklarla kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 kilometre/saat) esmesi tahmin ediliyor.

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (15-25 kilogram) olacağı bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, meydana gelebilecek yerel olumsuzluklar, ağaç ve tabela devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, yollarda lokal göllenme hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Güncel
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