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AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı

Afet Koordinasyon Merkezi, öğle saatlerinde başlayan ve 3 gün sürecek fırtına ile birlikte aralıklı sağanak yağışa karşı İstanbulluları uyardı.

04.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:03

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul 'da 3 gün fırtına ile birlikte aralıklı sağanak geçişlerinin etkili olmasının beklendiği belirtildi.

FIRTINANIN HIZI 90 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Kuzey yönlerden sert esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi (40-60km/s), yarın öğle saatlerinden itibaren ise şiddetini daha da arttırarak aralıklarla kuvvetli fırtına şeklinde (60-90km/s) esmesinin tahmin edildiği bildirildi.

AĞAÇ DEVRİLMESİ VE ÇATI UÇMALARINA DİKKAT

Yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (15-25kg) olacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, meydana gelebilecek yerel olumsuzluklar, ağaç ve tabela devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, yollarda lokal göllenme gibi hadiseler için vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Öte yandan, İBB'nin hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek aksiliklere karşı, nöbetçi personel bulundurma gibi tedbirleri aldığı da kaydedildi.

AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı

Kaynak: AA

Etiketler: Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Güncel

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