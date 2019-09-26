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Akpınar'da dere taşkın riskine karşı önlem alınıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar Mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirerek, kış aylarında yaşanabilecek olası dere taşkınları için önlem aldı.

26.09.2019 16:46Akpınar'da dere taşkın riskine karşı önlem alınıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde taşkınlara önlem almak için dere temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda MASKİ, Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar Mahallesinde dere temizlik çalışmasına başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma tamamlanınca dere yatağında su akışı sağlıklı hale gelecek. Özellikle yağışlı havalarda bölge sakinleri için tehlike arz edebilen taşkın riski çalışma noktalanınca ortadan kalkacak.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

MASKİ'nin Akpınar Mahallesinde yürüttüğü çalışma için mahalle sakinleri de memnuniyetlerini ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Şehzadeler, Akpınar, Güncel

Kaynak: Bültenler

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