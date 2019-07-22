Haberler» Güncel» Haber

Akpınar Kaymakamı Korkusuz köylerdeki çalışmaları denetledi

Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz, ilçeye bağlı bazı köyleri ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

22.07.2019 11:37 Akpınar Kaymakamı Korkusuz köylerdeki çalışmaları denetledi
Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz, ilçeye bağlı bazı köyleri ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiftlik Sarıkaya ve Pekmezci köylerine giden Korkusuz, köylerin ilçe ile bağlantı yollarında devam eden çalışmaları yerinde gördü.
Bölgedeki genel sorunların yanı sıra vatandaşların taleplerini de dinleyen Korkusuz, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, köy muhtarlarıyla birlikte vatandaşlarla buluştuklarını, sıkıntılarını dinlediklerini, yaşanan bazı aksaklıkların giderilmesi için çalıştıklarını ifade etti.
Çiftlik Sarıkaya Camisinde devam eden yaz Kur'an kursuna katılan öğrencileri de ziyaret eden Korkusuz, köylerde bazı çiftçilerden üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA
Sarıkaya, Çiftlik, Akpınar, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:21   Gurbetçiler Edirne esnafının yüzünü güldürüyor
13:20   Londra'da AVM'de yangın: 150 itfaiye eri müdahale ediyor
13:20   Hindistan, ikinci Ay misyonunu yeniden başlattı
13:20   Avrupa'da Türk şirketlerine özel ofisler
13:20   ABD'li general, Jeffrey'nin Ankara ziyareti sırasında YPG/PKK elebaşıyla görüştü
13:19   Akar, Fransa Savunma Bakanı ile görüştü
13:18   Son Dakika! Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu