Haberler » Dünya » AKPM raportörü: Türkiye Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyondan kaçınmalı

AKPM raportörü: Türkiye Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyondan kaçınmalı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Suriye raportörü Yunanlı parlamenter Theodora Bakoyannis, Türkiye’nin Suriye’ni kuzeyinde askeri bir operasyon kaçınması gerektiğini söyledi.

09.10.2019 16:21AKPM raportörü: Türkiye Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyondan kaçınmalı
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Suriye raportörü Yunanlı parlamenter Theodora Bakoyannis, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde askeri bir operasyondan kaçınması gerektiğini söyledi.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Theodora Bakoyannis, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki sınıra askeri müdahalesi, kaçınılmaz olarak büyük bir gerilime ve daha fazla çatışma ihtimaline neden olacaktır. Bu durum, Suriye'daki Kürt nüfusun üzerinde olduğu kadar bütün bölge barış ve istikrarı için de kötü sonuçları olacaktır." dedi.
Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
19:57 Trump: Türkiye tutuklu IŞİD'lileri devralmak zorunda
19:57 Kürtler'den ABD'ye "uçuşa yasak bölge" çağrısı
19:57 Graham: Size Suriye'ye girmek için yeşil ışık yakılmadı
19:57 NATO'dan Türkiye açıklaması
19:57 AB'den "harekatı durdurun" çağrısı
19:57 Türkiye'ye karşı silah ambargosu talebi
19:57 Almanya'dan Türkiye'ye kınama
9.10.2019 20:02:47