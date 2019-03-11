Akra Hotel Almanya'da Sağlık Turizmini Anlattı

Akra Hotel Satış ve Pazarlama Müdürü Okşan Esmen ve Akra Hotel Pazarlama Departmanı Satış Yetkilisi Asu İllez Dede, sağlık turizmi kapsamındaki hizmetlerin sunumunu gerçekleştirdi.

5 yıldızlı otel konforunda detoks programları sunduklarını belirten Asu İllez Dede, "Misafirlerimize hemşireler eşliğinde analizde yaparak kişiye özel bir program oluşturuyoruz. Detoksun yanında bünyemizdeki spor merkezi ile misafirlerimize spor imkanı da sunabiliyoruz. Otelimizin imkanları sayesinde sağlıklı bir tatil mümkün. Bu imkanları turizmin başkentinde sunmak ise bize ayrı bir keyif veriyor. Sizleri hem sağlık hem de tatil için Akra Hotel ve Antalya'ya bekliyoruz" dedi.

Asu İllez Dede, Akra Hotel'in üç dev organizasyonu; Tour of Antalya, Akra Caz Festivali ve Meze Festivali hakkında da Alman Sağlık Derneği üyelerine bilgi verdi.

Kaynak: Bültenler