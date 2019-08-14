Haberler» Güncel» Haber

Akraba ailelerin taşlı, sopalı kavgası kamerada

Akraba ailelerin taşlı, sopalı kavgası kameradaAdıyaman'ın Kahta ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 4 kişi yaralandı.

14.08.2019 22:40
Akraba ailelerin taşlı, sopalı kavgası kamerada
Akraba ailelerin taşlı, sopalı kavgası kamerada
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 4 kişi yaralandı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Önceden husumetli oldukları öne sürülen iki akraba ailenin bireyleri yolda karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, büyüyerek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerince sonlandırıldı. Kavgada Hamza, Osman, Öryan ve Veysi Alpaydin yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Akraba ailelerin taşlı, sopalı kavgası kamerada

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:45   Kayganlaşan yolda metrelerce süreklenen polis ağır yaralandı
23:43   Elektrik direğinden düşerek ağır yaralandı
23:40   15 bin 822 liralık elektrik faturası gelince şaşkına döndü
23:33   Şanlıurfa'da havaya rastgele ateş açan 3 kişi yakalandı
23:31   Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava...
23:31   Köy meydanında yazlık sinema keyfi
23:31   Mahkumlar meslek öğrenerek cezalarını çekiyor