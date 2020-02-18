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Akrabalar arasında kavga çıktı: 3 yaralı

ADAPAZARI'nda akrabalar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

18.02.2020 03:48 | Son Güncelleme: 18.02.2020 03:48Akrabalar arasında kavga çıktı: 3 yaralı

ADAPAZARI'nda akrabalar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde, Mahallesi Setaltı Caddesi üzerinde akraba olan B.O. ve F.Y arasında iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada akrabaları olan A.T., B.O. ve F.Y.'nin oğlu H.Y. araya girmeye çalıştı. B.O. ve F.Y.'nin tabancalarını ateşlemesi sonucu araya giren 3 kişi yaralandı. verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil ekip ekipleri geldi. Olayda bacaklarından yaralanan A.T. ve B.O. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.Y. ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlarını ateşleyerek 3 kişinin yaralanmasına neden olan B.O. ve F.Y. ise olayın ardından kaçtı. , 2 kişiyi yakalamaya çalışırken, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri polis ekibi takip

Hastane detay

HABER-KAMERA:  Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),



Adapazarı, Karaköy, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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