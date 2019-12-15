Haberler » Güncel » Akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Haber

Akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

15.12.2019 20:11 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:13
'nın Suruç ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi'nde, akraba olan aile bireyleri arasında, "Nişan törenimize niye gelmediniz?" diyerek çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, amca çocukları Yaşar (60), Salih (57), Doğan (26), Müslüm (37) ve Bekir (37) ile kadınlardan Hanım (47) ve Pembe Yaşar (60) yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yaşar ve Salih Ateş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
Güvenlik güçleri, olayın ardından mahalle ve hastanede güvenlik önlemi aldı.
Akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Hürriyet Mahallesi, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:26 Amasya'da "Güvercin Güzellik ve Kostüm Festivali" - Haber
21:23 Otomobil, manevra yapan tır ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber
21:22 Atakum'da çevre paneline yoğun ilgi - Haber
21:21 Mersin avda vurulan genç, öldü - Haber
21:20 Anne kız hırsızlık yaparken kameralara yakalandı - Haber
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Haber
19:49 Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Haber
19:30 Adıyaman'da ham petrol tankında yangın çıktı - Haber
18:49 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile terör devleti kurma projesi çökmüştür - Haber
17:36 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 5 metre, ekipler vatandaşları uyarıyor - Haber
15.12.2019 21:32:02