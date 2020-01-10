Haberler » 3. Sayfa » Akrabaların kavgası kanlı bitti; 2 ölü, 2 yaralı - Haberler

Akrabaların kavgası kanlı bitti; 2 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi de yaralandı.

10.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:26Akrabaların kavgası kanlı bitti; 2 ölü, 2 yaralı
Afyonkarahisar'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'ın beldesinde, kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile fertlerinden Abdullah A.'nın Örnek Mahallesi'ndeki evinin önünde karşılaşmalarının ardından tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah A, ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek Ömer A, Yaşar A, Hülya A. ile Hüseyin A'yı yaraladı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Yaşar A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde, Ömer A. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılardan Hüseyin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken cinayet zanlısı Abdullah A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan Yaşar ve Ömer A. ile Abdullah A'nın amca çocukları olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Beyyazı, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:00  Meghan Markle ve Prens Harry'nin 'Kraliyet' kararı: Madame Tussauds müzesi Prens Harry ve Düşes... - Haberler
16:58  Dreamland Filmi - Haberler
16:56  İran'da düşen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının kara kutusunun görüntüleri yayınlandı - Haberler
16:52  Cumhur İttifakı'ndan Datça Adliye yeri açıklaması - Haberler
16:51  AK Parti'den yeni ilçe başkanlarını karşılama hazırlığı - Haberler
16:28  Süleymani'nin kızı minbere silahla çıkarak ABD'yi tehdit etti - Haberler
15:33  Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz? - Haberler
15:29  Kaçak avcılara 40 bin lira ceza kesildi - Haberler
15:09  Son dakika: Irak Başbakanlığı, Beyaz Saray'dan ABD askerlerinin çekilmesini istedi - Haberler
15:05  Elma yüklü TIR devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu - Haberler
10.01.2020 17:11:51