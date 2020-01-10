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Akrabaların kavgasında araya giren komşu yaralandı

Kağıthane'de bir kişi silahla yeğeninin dükkanını bastı.

10.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:38Akrabaların kavgasında araya giren komşu yaralandı
'de bir kişi silahla yeğeninin dükkanını bastı. Akrabalar arasında çıkan kavgada araya giren koşumları ise darp edilerek başından yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Aslan Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun suredir husumet bulunan Recep G., elindeki silahla yeğeni Mustafa G.'nin dükkanını bastı. Mustafa G.'nin dükkanda olmaması üzerine Recep G., yeğeni Mustafa G.'nin eşi Nurcan G.'ye, eşinin nerede olduğunu sordu. Bunun üzerine istediği cevabı alamayan Recep G., Nurcan G.'ye saldırdı. Saldırı esnada dükkanda bulunan mahalle sakini Hatice S., kavgayı ayırmak için araya girdi. Bu esnada Recep G., elindeki silahın kabzasıyla araya giren Hatice S.'yi başına vurarak yaraladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hatice S.'yi ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren Recep G.'yi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Hatice Çarpar, Kağıthane, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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