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Akrabaların silahlı yol kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, akrabalar arasında araziden geçen yol anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Yehsa Aslan (22) öldü, 6 kişi de yaralandı.

25.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:13
Akrabaların silahlı yol kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, akrabalar arasında araziden geçen yol anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Yehsa Aslan (22) öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kılçık Mahallesi'nde oturan akraba Demir ve Aslan aileleri arasında, dün gece araziden geçen yol anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Yehsa Aslan öldü, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karışan bazı kişiler ise gözaltına alındı.Olayların daha fazla büyümemesi için mahallede jandarma, yaralıların tedavi gördüğü hastanede ise polis ekipleri önlem aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Bozova, Güncel

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