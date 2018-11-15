Akrabasını öldüren genç kadın yol kontrolünde yakalandı

15 Kasım 2018 Perşembe 13:01



15 Kasım 2018 Perşembe 13:01

Akrabasını öldüren genç kadın yol kontrolünde yakalandıSAKARYA - Yakın akrabasını öldüren ve 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan genç kadın yapılan yol kontrolünde yakalandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Asayiş ekipleri şehir merkezi, D-100 karayolu ve ana caddelerde şok uygulaması ve yol kontrol uygulamalarına devam ediyor. Uygulamalar kapsamında ekipler kontrol amacıyla ticari taksiyi durdurdu. Taksi içinde bulunan 29 yaşındaki S.V., isimli kadına polis ekipleri Genel Bilgi Toplama yaptı. Yapılan incelemede taksi içindeki kadının 'Yakın Akrabayı öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan genç kadın Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan kadın alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.Hakim karşısına çıkan S.V., tutuklanarak cezaevine gönderildi.