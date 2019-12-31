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Akrabasını öldüren zanlı polise teslim oldu

Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişi, akrabasını öldürdüğünü belirterek polise teslim oldu.

31.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:48
'ın ilçesinde bir kişi, akrabasını öldürdüğünü belirterek polise teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Adil Bağdatlı'nın (80) Çine Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde silahla vurularak yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler Bağdatlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bağdatlı'nın eşinin yeğeni olduğu belirtilen H.Ö. (46), Aydın-Muğla kara yolunda trafik uygulaması yapan polislere Adil Bağdatlı'yı öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.
Cinayetin miras anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği ileri sürüldü.
Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Akrabasını öldüren zanlı polise teslim oldu

Polis, Aydın, Çine, Güncel

Kaynak: AA


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