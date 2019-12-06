Haberler » Güncel » Akrabasını sokak ortasında tabancayla öldürdü - Haber

Akrabasını sokak ortasında tabancayla öldürdü

BATMAN'da, yolda yürüyen Rıfat Bilici (40), akrabası M.B.'nin tabancayla başından vurması sonucu yaşamını yitirdi.

06.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:06Akrabasını sokak ortasında tabancayla öldürdü

BATMAN'da, yolda yürüyen Rıfat Bilici (40), akrabası M.B.'nin tabancayla başından vurması sonucu yaşamını yitirdi. M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Atatürk Parkı önünde yürüyen Rıfat Bilici'ye arkasından yaklaşan M.B., tabancayla ateş etti. Kurşunun başına isabet ettiği Bilici, kanlar içinde yere yığılırken, M.B. ise olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bilici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Rıfat Bilici'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polisler, mobese kameralarından tespit ettiği M.B.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan M.B., işlemleri için emniyete götürülürken, olayda kullandığı tabancaya da el koyuldu.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:16 Türkiye'yi ziyaret eden AB heyeti, ilişkilerin önemini vurguladı - Haber
19:16 Kocaeli'de 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haber
19:15 Savunmadaki en büyük ihracatta imzalar atıldı - Haber
19:15 Bayrampaşa'da okul koridorunda korku dolu anlar - Haber
19:14 Seyyar tezgahı kaldırılmak istenince intihara kalkıştı - Haber
18:25 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
17:45 Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap - Haber
17:44 Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık - Haber
17:13 Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim - Haber
6.12.2019 19:17:51