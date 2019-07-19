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Akrabasını vurup, teslim oldu

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Abdullah Şahin Sarıtaş (33), akrabası İsmail S. (50) tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

19.07.2019 09:49 Akrabasını vurup, teslim oldu
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Abdullah Şahin Sarıtaş (33), akrabası İsmail S. (50) tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla sohbet eden Abdullah Şahin Sarıtaş'ın yanına aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen akrabası İsmail S. geldi. İsmail S., tabanca ile Sarıtaş'ı karın bölgesinden vurarak olay yerinden kaçtı. Sarıtaş, arkadaşları tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli İsmail S. ise jandarmaya giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Yenidoğan Mahallesi, Beyşehir, Güncel

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