Akrabasının Cenazesinde Tabancayla Vurularak Öldürüldü

GİRESUN'un Görele
ilçesinde, bir akrabasının cenaze namazına katılan Faik Sinirlioğlu, cami avlusunda husumetlisi H.A.'nın silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.
Olay, ilçenin Kumyalı Mahallesi Hasanağa Merkez
Camisi bahçesinde meydana geldi. İlçede bir akrabasının cenaze törenine katılan Faik Sinirlioğlu, ile aralarında husumet olduğu öne sürülen H.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. belinden çıkardığı tabancayı Faik Sinirlioğlu'na yönelterek ateş etti. Yaralanan Sinirlioğlu, 112 Acil Servis
ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan Özdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sinirlioğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Giresun
Görele,Giresun
08 Kasım 2018 Perşembe 20:51