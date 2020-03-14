Akrabasının minibüsüne ateş açtı: 1 ölü
ÇORUM (İHA) – Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi husumetli olduğu akrabasının içinde bulunduğu minibüsü taraması sonucu meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
14.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:29
ÇORUM (İHA) – Çorum 'un İskilip ilçesinde bir kişi husumetli olduğu akrabasının içinde bulunduğu minibüsü taraması sonucu meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, servis şoförlüğü yapan Hamdi S. (28) aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen akrabası Ömer S. (60) köy içinde karşılaştı. İddialara göre Ömer S., Hamdi S.'nin içinde bulunduğu minibüse tüfekle ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Hamdi S. köylülerin yardımıyla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, ölüm haberinin ardından gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. Saçmaların hedefi olan minibüs ise Jandarma ekipleri tarafından incelemeye alındı. Zanlının cinayetin ardından silahıyla birlikte gözaltın alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Olay, ilçeye bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, servis şoförlüğü yapan Hamdi S. (28) aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen akrabası Ömer S. (60) köy içinde karşılaştı. İddialara göre Ömer S., Hamdi S.'nin içinde bulunduğu minibüse tüfekle ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Hamdi S. köylülerin yardımıyla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, ölüm haberinin ardından gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. Saçmaların hedefi olan minibüs ise Jandarma ekipleri tarafından incelemeye alındı. Zanlının cinayetin ardından silahıyla birlikte gözaltın alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Kaynak: İHA
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