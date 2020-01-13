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'Akran Zorbalığı' konulu seminer

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM tarafından kursiyerlerine yönelik eğitimler sürüyor.

13.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:03'Akran Zorbalığı' konulu seminer
Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM tarafından kursiyerlerine yönelik eğitimler sürüyor.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezinde (TOGEM) kurslara katılan kursiyerlere yönelik 'Akran Zorbalığı' konulu seminer verildi. Daha önce de aile yapısıyla ilgili birçok seminere ev sahipliği yapan TOGEM, son olarak 'Akran Zorbalığı' konulu eğitim semineri düzenledi. Seminerde kursiyerlere, çocukların okul başarısında ailenin etkisi ile ilgili bilgi verildi. Eğitimci Esra Ataman tarafından verilen seminerde, çocuğun gelişimi ile ilgili konulara da değinildi. Seminer kadınlar tarafından büyük ilgi gördü. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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