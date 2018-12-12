Akran Zorbalığı ve Okulda Şiddet" Semineri Verildi

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:40



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:40

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde lise öğrencilerine yönelik "Akran Zorbalığı ve Okulda Şiddet" konulu seminer verildi.Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Haydar Levent tarafından düzenlenen seminerde şiddet, zorbalık ve akran zorbalığı konularında bilgi aktarımında bulunuldu.Haydar Levent, şiddeti, baskı ve güç uygulayarak insanların önce bedensel, sonra da zamanla ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümü olarak açıkladığı öğrencilerine zorbalık ve akran zorbalığını şöyle anlattı:"Zorbalık, süreklilik gösteren, güç eşitliğinin olmadığı ve zarar verici veya rahatsız edici saldırgan davranışlardır. Akran zorbalığıysa, birden fazla, ya da bir öğrenci tarafından bir başka öğrenciye sürekli olarak olumsuz hareketlerde veya davranışlarda bulunulmasıdır."