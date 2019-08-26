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Akreplerin islahı için yakılan anız yangını ormanı yakıyordu

KAYSERİ'nin Melikgazi İlçe sınırları içinde bulunan Hasan Dağı eteğinde iddiaya göre yerleşim yeri yakınında akreplerin islah edilmesi amacıyla yakılan anız, paniğe neden oldu.

26.08.2019 21:01 Akreplerin islahı için yakılan anız yangını ormanı yakıyordu
KAYSERİ'nin Melikgazi İlçe sınırları içinde bulunan Hasan Dağı eteğinde iddiaya göre yerleşim yeri yakınında akreplerin islah edilmesi amacıyla yakılan anız, paniğe neden oldu. Yerleşim yerlerine de yakın olan bölgedeki yangın, 1 saat süren çalışma ile söndürüldü.
Yangın, saat 17.50 sıralarında Melikgazi ilçesi, Eğribucak Mahallesi'ndeki Hasan Dağı eğetinde meydana geldi. İddiaya kimliği belirsiz bir kişi, dağ kenarında bulanan evlere inen akreplerin ıslah edilmesi için dağ yüzeyindeki alanı yaktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 50 hektarlık alan kısa süre yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dağın yüzünü tamamen kül eden yangını 1 saat süre süren çalışma ile söndürdü. Polis ekipleri yangına çıkmasına neden olan kişi hakkında işlem yaptı.



Hasan Dağı, Melikgazi, Güncel

Kaynak: DHA

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