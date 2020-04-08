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Aksa'dan "ilk" online jeneratör satış sitesi

Aksa Jeneratör, Türkiye'de e-ticaret üzerinden jeneratör satış uygulamasını başlatan ilk jeneratör üretici firması oldu.

08.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:52
Aksa'dan
Aksa Jeneratör, Türkiye'de e-ticaret üzerinden jeneratör satış uygulamasını başlatan ilk jeneratör üretici firması oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, "shop.aksa.com.tr" adresi üzerinden Aksa'nın geniş yelpazede sunduğu ürünleri incelemek ve hızlı biçimde satın almak mümkün olacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Rıdvan Özer, dünyadaki üretim ve pazarlama trendlerini yakından izleyerek, müşterinin ihtiyaç ve satın alma davranışlarıyla uyumlu şirket yapısını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Özer, e-ticarette ürün çeşitliliğini artırarak müşteri odaklı alternatif satış kanalları geliştireceklerini vurgulayarak, yıl sonuna kadar internet sitesi üzerinden yapılacak alışverişlerle yurt içi portatif jeneratör satışlarında yüzde 20 artış sağlamayı hedeflediklerini aktardı.
Endüstriden günlük kullanıma kadar geniş yelpazede sundukları ürünlerini müşterileriyle buluşturduklarını belirten Özer, şunları kaydetti;
"Aksa Jeneratör, kuruluşundan bu yana hizmet verdiği endüstrilerin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümler geliştirerek büyüdü ve global bir şirket haline geldi. 170 ülkeye satışı olan, dünyanın ilk beş üreticisi içinde olma konumumuzu daha üst sıralara taşıma hedefimiz doğrultusunda çok yönlü bir çalışma içindeyiz. Bu nedenle e-ticaret hizmetini tüm dünyada yaygınlaştırmayı istiyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Aksa Jeneratör, Aksa, Ekonomi
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