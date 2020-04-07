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Aksa'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira bağış

Kazancı Holding çatısı altında faaliyet gösteren Aksa Grup Şirketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira tutarında bağışta bulundu.

07.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:40
Aksa'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira bağış

Türkiye'nin en köklü enerji grubu şirketlerinden Kazancı Holding çatısı altında yer alan Aksa Grup Şirketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira tutarında bağış yaptı.

Aksa Grup Şirketleri tarafından yapılan açıklamada, "Salgının ülkemiz ve ekonomiye olan etkilerini azaltmak için milli birlik ve beraberlik ruhuyla mücadelemizi sürdürmeli, özel sektörün bir parçası olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Dayanışma ruhunu öncelikli değeri olarak benimseyen Aksa Grup şirketleri olarak bu zor günlerin üstesinden gelebilmek adına devletimizin salgınla mücadele yolunda sarf ettiği yoğun enerjiye katkı sağlamak için biz de varız diyor ve Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira tutarında destekte bulunuyoruz. Ülkemizin yanı sıra bağlı bulunduğumuz enerji sektörüne de var gücümüzle katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kazancı, Aksa, Güncel
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