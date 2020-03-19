Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Aksa Doğalgaz'dan Koronavirüs'e karşı müşterilerine çağrı - Güncel

Aksa Doğalgaz'dan Koronavirüs'e karşı müşterilerine çağrı

Aksa Doğalgaz, yeni tip (Kovid-19) koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla müşterilerine, işlemlerini online olarak yapmaları çağrısında bulundu.

19.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:09
Aksa Doğalgaz'dan Koronavirüs'e karşı müşterilerine çağrı
Aksa Doğalgaz, yeni tip (Kovid-19) koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla müşterilerine, işlemlerini online olarak yapmaları çağrısında bulundu.

Şirket, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye 'nin dört bir yanında 27 il, 181 ilçe ve beldede hizmet veren Aksa Doğalgaz, ofislerinde uygulanan güçlü ve kalıcı etkiye sahip antimikrobiyal uygulamaların yanı sıra, Covid-19 virüsünün yayılma riskini en aza indirmek için müşterilerine, doğal gazla ilgili tüm işlemlerini online olarak gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu.

Açıklamanın devamında, Aksa Doğalgaz, Covid-19 virüsünün yayılma riskini en aza indirmek için müşterilerine doğal gazla ilgili tüm işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerini ve fatura ödemeleri için otomatik ödeme veya banka online ödeme kanallarını kullanmalarını önerdi. Aksa Doğalgaz abonelerinin aksadogalgaz.com.tr üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Ayrıca e-Devlet üzerinden de Abonelik sorgulama ve Fatura Sorgulama işlemlerinin yapılabileceği kaydedildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Aksa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Rusya’dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı Güncel
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de üretimi durduracak Güncel
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Loading