Aksa Doğalgaz'dan koronavirüse karşı online işlem çağrısı
Aksa Doğalgaz, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskini en aza indirmek için müşterilerine tüm işlemlerini online olarak gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu.
17.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:10
Aksa Doğalgaz, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskini en aza indirmek için müşterilerine tüm işlemlerini online olarak gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye 'nin 27 il, 181 ilçe ve beldesinde hizmet veren Aksa Doğalgaz tüm ofislerinde güçlü ve kalıcı etkiye sahip antimikrobiyal uygulamalar yapmanın yanı sıra gerekli tüm önlemleri alıyor.
Bu kapsamda Aksa Doğalgaz, koronavirüsün yayılma riskini en aza indirmek için müşterine doğal gazla ilgili tüm işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerini ve fatura ödemeleri için otomatik ödeme veya banka online ödeme kanallarını kullanmalarını öneriyor.
Aksa Doğalgaz aboneleri, abonelik durumunu sorgulama ve süreç hakkında bilgi alma, yeni abonelik oluşturmak için sözleşme sürecini başlatma, sayaçlardaki son endeks bilgisini kullanarak doğal gaz tüketimine ait anlık borç bilgisi hesaplama, sistemde bulunmayan veya güncellenmek istenilen evrakları yükleyerek bilgileri güncelleme, alacak iade işlemleri üzerinden güvence bedeli iade talebinde bulunma ve sayaca ulaşılamaması nedeniyle doğal gaz kullanımına ilişkin faturanın oluşturulamaması halinde fatura oluşturma işlemlerini "aksadogalgaz.com.tr" üzerinden gerçekleştirebiliyor.
Abonelik ve fatura sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye 'nin 27 il, 181 ilçe ve beldesinde hizmet veren Aksa Doğalgaz tüm ofislerinde güçlü ve kalıcı etkiye sahip antimikrobiyal uygulamalar yapmanın yanı sıra gerekli tüm önlemleri alıyor.
Bu kapsamda Aksa Doğalgaz, koronavirüsün yayılma riskini en aza indirmek için müşterine doğal gazla ilgili tüm işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerini ve fatura ödemeleri için otomatik ödeme veya banka online ödeme kanallarını kullanmalarını öneriyor.
Aksa Doğalgaz aboneleri, abonelik durumunu sorgulama ve süreç hakkında bilgi alma, yeni abonelik oluşturmak için sözleşme sürecini başlatma, sayaçlardaki son endeks bilgisini kullanarak doğal gaz tüketimine ait anlık borç bilgisi hesaplama, sistemde bulunmayan veya güncellenmek istenilen evrakları yükleyerek bilgileri güncelleme, alacak iade işlemleri üzerinden güvence bedeli iade talebinde bulunma ve sayaca ulaşılamaması nedeniyle doğal gaz kullanımına ilişkin faturanın oluşturulamaması halinde fatura oluşturma işlemlerini "aksadogalgaz.com.tr" üzerinden gerçekleştirebiliyor.
Abonelik ve fatura sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor.
Kaynak: AA
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