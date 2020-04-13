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Aksa Elektrik'ten abonelerine önemli bilgilendirme

Çoruh ve Fırat bölgelerinde 9 il ve 101 ilçede elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, Covid-19 salgını nedeniyle abonelerine sunduğu imkanlar ve alınan önlemlerle ilgili bir açıklama paylaştı.

13.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:59
Aksa Elektrik'ten abonelerine önemli bilgilendirme

Yapılan açıklamayla elektrik faturalarıyla ilgili merak edilen konuları da ele almış oldu.

Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de Aksa Çoruh Elektrik; Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de Aksa Fırat Elektrik markalarıyla yaklaşık 2,3 milyon aboneye elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, küresel salgın haline gelen Covid-19 sürecinde toplum sağlığını korumaya destek olmak ve abonelerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla Müşteri Hizmet Merkezlerinin yanı sıra dijital kanallarda da bir dizi aksiyon aldı.

Covid-19 salgını döneminde abonelerini düzenli olarak bilgilendiren ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla sektörel gelişmeler hakkında her daim bilgi veren Aksa Elektrik, sektördeki güncel durumlarla ilgili de açıklama yaptı.

Kıyasen fatura düzenlemesi yalnızca karantina bölgelerinde uygulanıyor.

02.04.2020 tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) kararıyla,30.06.2020 tarihine kadar Covid19 salgını nedeniyle karantina bölgesi ilan edilen yerler için abonelerin geçmiş iki yıllık tüketimleri baz alınarak hesaplanan kıyasen fatura uygulamasıyla ilgili tüketicilerin kafası bu süreçte çok karışmıştı. Aksa Elektrik yetkilileri, kıyasen fatura düzenlemelerinin yalnızca karantina bölgelerinde ve sosyal izolasyonun sağlanamayacağı bazı istisnai durumlarda uygulanacağının altını çizdi. Karantina ve sosyal mesafe kararı alınmayan yerlerde normal sayaç okumalarına devam edileceği belirtildi.

Kapalı ticarethanelere fatura kesilmeyecek

Şirket, kamuoyunda bir diğer tartışma konusu olan kapalı ticarethanelere fatura kesilmesi konusuna da açıklık getirdi. Aksa Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, ticari faaliyetlerine devam edemeyen (kapalı olan) hiçbir ticarethaneye Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında fatura kesilmeyeceğinin altı çizildi.

Ödemelerde esneklik ve taksitlendirme imkanı

Şirketten yapılan açıklamada, Covid-19 salgını sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren ve faturalarını ödeyemeyen aboneler için taksitlendirme olanağı sunulacağı belirtildi. Aksa Elektrik ayrıca, daha önceden borcu olmayan mesken aboneleri ve 1.000 TL altında faturası olan ticarethane abonelerinin son ödeme tarihi Nisan 2020 olan faturalarının vadelerinde esneklik yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, fatura ödemede güçlük çeken, son ödeme tarihinde esneklik ve taksit yapılmasını talep eden abonelerin ise 444 9 186 numaralı çağrı merkezinden yapılabileceğinin altı çizildi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Fırat, Aksa, Güncel
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